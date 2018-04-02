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محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسة ثانية لاستكمال مسيرة البناء والعطاء

الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:02 م
اللواء علاء ابو زيد
اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح
نور محمود
هنأ اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفوزه بفترة رئاسة ثانية بنتيجة 97,08% مقابل 2,92% للمرشح الثاني موسى مصطفى موسى.

وقال المحافظ في تهنئته: نعاهد الله بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة صفًا واحدًا جنودًا أوفياء مخلصين وحراسًا أمناء مؤيدين جميع خطواتكم على الصعيدين الداخلي والخارجي، وحريصين على تنفيذ برنامج سيادتكم الانتخابي بكل أمانة وصدق حتى يتحقق التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة .

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسة ثانية لاستكمال مسيرة البناء والعطاء
محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسة ثانية لاستكمال مسيرة البناء والعطاء
محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسة ثانية لاستكمال مسيرة البناء والعطاء
محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسة ثانية لاستكمال مسيرة البناء والعطاء

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