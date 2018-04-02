تحرير 6790 مخالفة مرورية وضبط 43 مخالفة تجاوز السرعة بالمنوفية

شنت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بمحافظة المنوفية حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كل أرجاء المحافظة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .



وأسفر ذلك عن تحرير 6790 مخالفة مرورية تنوعت ما بين 672 إنتظار خاطئ و428 قيادة بدون رخصة و6 مخالفات سير عكس الاتجاه و387 سير بدون رخصة تسيير، و11 سير بدون لوحات، كما تم سحب 201 دراجة نارية وحجز 112 مخالفات للدراجات النارية، بالإضافة إلى 5033 مخالفة متنوعة، كما رصدت حملة الرادار بضبط 43 حالة تجاوزت السرعة المسموح بها قانونيًا.