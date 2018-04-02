المئات يحتفلون بفوز الرئيس السيسي داخل ميدان التحرير.. فيديو وصور

تجمع المئات من المواطنين بميدان التحرير للاحتفال بإعلان نتيجة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية رسميا، بولاية ثانية بالحصول على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا بنسبة 97.08 %.



وحمل المواطنون أعلام مصر ورددوا بعض الأغاني الوطنية، رقصوا عليها، حيث شملت الاحتفالات جميع الفئات العمرية، عقب إعلان النتيجة مباشرة.



كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن، اليوم الاثنين، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا بولاية ثانية بالحصول على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا بنسبة 97.08 %.