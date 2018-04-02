قومي المرأة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضاؤه وفروعه بالمحافظات التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2018 لفترة رئاسية ثانية بنسبة 97.08%، وتجديد ثقة شعب مصر العظيم في رئيس مصر.



وأعربت الدكتورة مايا مرسي - في بيان أصدره المجلس اليوم الاثنين- عن بالغ فخرها وسعادتها بهذه النتيجة المشرفة التي تمت بمشاركة الشعب المصري العظيم سيدات ورجال الذين تمسكوا بحقهم الدستوري وخرجوا ليعبروا عن رأيهم ويمارسوا الديمقراطية وأعطو للعالم درسا في حبهم لوطنهم، وتجديد ثقتهم في الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية.



وأشادت رئيسة المجلس بالنزول المشرف للمرأة المصرية الداعم الأول للانتخابات الرئاسية، موجهة جزيل الشكر لها ولوقوفها بجانب مصر، داعية الله عز وجل أن يوفق الرئيس لما فيه كل الخير للوطن واستكمال مسيرته التنموية الشاملة، وأن تنعم مصر بالاستقرار والأمن في ظل فترة رئاسته الثانية.