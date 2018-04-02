مئات المواطنين فى الميادين ببني سويف للاحتفال بفوز الرئيس السيسي.. فيديو وصور

شهد ميدانا المديرية القديمة والزراعيين بمدينة بني سويف احتشاد المواطنين للإحتفال بالفوز الساحق للرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، احتفالات كبيرة عقب إعلان المستشار لاشين إبراهيم فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية بنسبة 97.8%.



خرج المئات من المواطنين عقب كلمة الرئيس بمسيرة إلى مكان الاحتفال رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت السيارات المثبت عليها مكبرات الصوت بإذاعة الأغانى الوطنية.



وقامت سيدات بإطلاق الزغاريد احتفالًا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.

