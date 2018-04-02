ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مئات المواطنين فى الميادين ببني سويف للاحتفال بفوز الرئيس السيسي.. فيديو وصور

الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:42 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
شهد ميدانا المديرية القديمة والزراعيين بمدينة بني سويف احتشاد المواطنين للإحتفال بالفوز الساحق للرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، احتفالات كبيرة عقب إعلان المستشار لاشين إبراهيم فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية بنسبة 97.8%.

خرج المئات من المواطنين عقب كلمة الرئيس بمسيرة إلى مكان الاحتفال رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت السيارات المثبت عليها مكبرات الصوت بإذاعة الأغانى الوطنية.

وقامت سيدات بإطلاق الزغاريد احتفالًا بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.

ترشيحاتنا

الإسماعيلي والزمالك .. الأبيض يتلقى الهزيمة التاسعة هذا الموسم «فيديو»

حسن شحاتة: «إبراهيم حسن كان ممكن يجيب 4 أهداف في الزمالك».. فيديو

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والإسماعيلي

أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا الجديد على سد النهضة

شاهد.. احتفالات أمام قصر القبة بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات

شاهد.. ماذا قال الملك سلمان للرئيس السيسي بعد فوزه

ننشر حيثيات الحكم بحبس محافظ البحيرة عامين والعزل من وظيفتها

ننشر نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018.. مستندات

فاضحا علاقة الدوحة بالإرهاب.. مسئول قطري يصف الدواعش بـ "الثوار"

«رجال سلة الأهلي» يخسر أمام سبورتنج في دوري السوبر

بث مباشر..الإعلان عن الرئيس المنتخب لأربع سنوات قادمة

السياح يشاركون المصريين الاحتفال بفوز السيسي في التحرير.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق الشيخ يحيي ثاني فقرات الاحتفال بفوز السيسى فى عابدين.. فيديو وصور

شاهد .. تعليق عمرو أديب الناري على هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي

شاهد.. احتفالات أمام قصر القبة بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات

المئات يصلون مقر حفل «كلنا معاك» بالتجمع الخامس للاحتفال بفوز الرئيس السيسي.. فيديو وصور

بدء توافد الأسايطة على نصب "عبدالناصر" التذكاري للاحتفال بفوز "السيسي".. صور

فيديو

«كلنا معاك» تؤكد دعم «السيسي» فى احتفالية حاشدة بالتجمع الخامس.. فيديو
أبو العينين: خروج المصريين للاحتفال بفوز الرئيس تفويض «على بياض».. فيديو
أبو العينين مهنئًا الرئيس: عشنا 4 سنوات من الشفافية والنزاهة.. وسنكمل معك بناء المستقبل.. فيديو
«أبو شقة»: «الوفد» ساهم فى دعم «السيسي» لفترة ولاية ثانية.. فيديو
أبو العينين: الشعب المصري انتصر على جماعات الشر والإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟