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أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:18 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
أ ش أ
هنأ رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية ثانية وثقة وتمسك الشعب المصري حول قيادته الرشيدة للبلاد لمواصلة مسيرة التنمية والبناء .

وقال الخشت، في تصريح اليوم الاثنين، إن الشعب المصري قدم نموذجا أمام العالم في حب الوطن، سواء المصريين بالداخل أو بالخارج، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس في حجم عدد الناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية.

وشدد الخشت، على أن مجلس جامعة القاهرة والأساتذة والطلاب والعاملين يتقدمون بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على انتخابه لفترة رئاسية ثانية، ويؤكدون عزمهم على العمل بكل قوة معه من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن.

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