رئيس مجلس النواب الليبي يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

بعث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الاثنين، رسالة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثانية.



وقال عقيلة، في رسالته، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية ببني غازي، "بمناسبة انتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية فرصة طيبة انتهزها باسمي وباسم مجلس النواب والشعب الليبي لنقدم لكم وللشعب المصري والعربي كله أسمى التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بالصحة والسعادة والتوفيق".



وأضاف عقيلة "أن هذا الاختيار يدل على ذكاء الشعب المصري العظيم الذي يعرف قيم الناس وأقدار الرجال، فهنيئا للشعب المصري بانتخابكم وهنيئا لكم بهذا الشعب الذي يعرف كيف يختار قادته ومن يحكمهم بإرادته الحرة، وعاشت مصر حرة أبية شامخة منتصرة".