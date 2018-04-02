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أخبار العالم

الجيش اليمني يستهدف مواقع للحوثيين بصنعاء

الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:15 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
استهدفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم الاثنين، مواقع وتجمعات متفرقة لمليشيا الحوثي الانقلابية شرقي العاصمة صنعاء، بالتزامن مع غارات مكثفة استهدفت تعزيزات للمليشيا غربي مأرب.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن مصدر ميداني قوله،" إن مدفعية الجيش استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين بمنطقة البارك، ونقطة تسليح في القضاضه ومنطقة الحطب بمديرية نهم.

وشنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت تعزيزات للمليشيا الحوثية في مديرية صرواح غربي مأرب وذلك بالتزامن مع ضربات للمدفعية اليمنية، ما أسفر عن تكبيد المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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