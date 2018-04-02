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أخبار البلد

رئيس الوزراء البحريني يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:12 م
الأمير خليفة بن
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة،
أ ش أ
بعث رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم /الإثنين/ برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الأمير خليفة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرنينة (بنا) - عن تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بالنجاح لمواصلة قيادة مسيرة الخير والتطور والنماء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق المزيد من التطور والرخاء والازدهار.

وأشاد الأمير خليفة بالعلاقات التاريخية والمتميزة والراسخة التي تربط المملكة مع جمهورية مصر العربية والحرص الدائم على تعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

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