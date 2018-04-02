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رياضة

الحضري: العمر مجرد رقم فى أوراق رسمية.. وحلمي المشاركة في المونديال

الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:12 م
عصام الحضري
عصام الحضري
محمد رشاد

قال عصام الحضري قائد وحارس مرمى منتخب مصر إن "عمره الذي يبلغ 45 عاما مجرد رقم في الأوراق والسجلات الرسمية ولا يعني له أي شيء".

وقال الحضري في تصريحات صحفية: "أتدرب كل يوم بكل قوة ولا أعرف معنى كلمة مستحيل وسأواصل القتال حتى كأس العالم لأحظى بفرصة للمشاركة والدفاع عن ألوان منتخب مصر".

وأضاف "بالنسبة لي تقدمي في السن لا يعني أي شيء لأن لدي حلم أريد تحقيقه وهو المشاركة في المونديال، ولذلك أوجه رسالة للجماهير بأن عليهم الإيمان بأحلامهم والمحاربة لتحقيقها".

وأكمل حارس مرمى التعاون السعودي الحالي "حلم والدي رحمه الله يدفعني لأن أصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم لأنه كان يحلم بأن يراني أشارك مع مصر في المونديال والآن أريد أن يصبح والدي فخورا بي ، فزت سابقا بالكثير والكثير من الألقاب لكني لم ألعب في كأس العالم وهذا هو هدفي الرئيسي والحلم الأهم بالنسبة لي".

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