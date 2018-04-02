لجنة المشاهدة تضع اللمسات الأخيرة على مهرجان وهران

اجتمعت أمس لجنة المشاهدة الخاصة بالدورة 11 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بمقر المحافظة.



وتتكون اللجنة من 12 عضوا من صناع السينما ونقاد السينما.. حيث انطلقت لجنة المعاينة في مشاهدة وانتقاء الأفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، علما أنه ومنذ فتح باب التسجيل وصل إلى المحافظة أكثر من 130 فيلما من مختلف الفئات، روائية طويلة، روائية قصيرة ووثائقية.



تجدر الإشارة إلى أن أبواب التسجيل في المسابقة الرسمية لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي التي ستقام من 25 إلى 31 يوليو 2018، في فئات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية، لا تزال مفتوحة من خلال التسجيل عبر موقع المهرجان www.oranfestival.com .

