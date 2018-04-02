وزير الصحة مهنئا «السيسي»: القطاع الطبي شهد تطورًا غير مسبوق

هنأ الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الشعب المصري، بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.



وأكد "عمادالدين" أن فوز الرئيس السيسي يعكس مدى حب وتأييد المصريين للرئيس، بعد الإنجازات التى أحدثت طفرة في مصر على مدار السنوات الأربعة الماضية، مشيرًا الى أن الأجيال القادمة تلمس تلك الانجازات بكل فخر وعزة.



وقال "إن القطاع الصحي شهد تطورًا ملموسًا غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسي" لافتًا الى أن الحدث الأهم هو صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد وتطبيقه على أرض الواقع، بالإضافة إلى إنجاز فيروس "سي" والذي حققت فيه مصر انجازًا عالميًا كبيرًا لم يتحقق من قبل في أكبر دول العالم.