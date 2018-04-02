حملة موسى مصطفى موسى : شكر « السيسى» لنا دافع لبناء حزب سياسى قوى

قال سمير عليوة، الممثل القانونى لحملة المرشح الرئاسى الخاسر موسى مصطفى موسى، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الشكر للمهندس موسى مصطفى موسى وأعضاء حملته الانتخابية أمر متوقع، مشيرا إلى أن المهندس موسى مصطفى موسى سبق وأن بادر هو أيضا بتقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأكد عليوة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المنافسة الانتخابية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس موسى مصطفى موسى، تعبر عن الرقى بين الطرفين، وأننا نسير على الطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة، قائلا: "الجاى أفضل إن شاء الله".



كما ثمن الممثل القانونى لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى كلمات الرئيس السيسى عن المهندس موسى مصطفى وأعضاء حملته الانتخابية، والتى تكون بمثابة دافع قوى لنا لبناء حزب سياسى قوى، نستطيع أن ننافس من خلاله فى انتخابات المحليات والبرلمانية والرئاسة المقبلة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد ألقى كلمة إلى الشعب المصري بمناسبة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، توجه خلالها بالشكر والتقدير لموسى مصطفى موسى، والذى خاض وأعضاء حملته الانتخابية منافسة وطنية شريفة ومتحضرة، دللت على ما يتمتع به من حس وطنى عال وأداء سياسى راق.

