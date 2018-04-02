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رياضة

«بامبو» يتقدم للإسماعيلي أمام الزمالك فى قمة وصافة الدوري.. فيديو

الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:11 م
«بامبو» يتقدم للاسماعيلي
«بامبو» يتقدم للاسماعيلي أمام الزمالك
محمد رشاد- حسن العمدة
تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بالهدف الثاني أمام ضيفه الزمالك، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية الدولي، فى إطار مباريات الأسبوع 30 من الدوري الممتاز.

سجل هدف الدراويش كريم باميو فى الدقيقة 69 من زمن المباراة، بعد عشوائية من مدافعي الزمالك أعطت الكرة لكريم بامبو ليسجل الهدف الثاني للإسماعيلي فى اللقاء. 

وكان الإسماعيلي تقدم بالهدف الأول عن طريق محمود متولي في الدقيقة 15 من بداية الشوط الأول، قبل أن يدرك التعادل معروف يوسف فى الدقيقة 30 من زمن اللقاء.

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