مسيرة طلابية فى أسيوط احتفالا بفوز الرئيس السيسي بالرئاسة.. صور

انضمت مسيرة من طلاب جامعة أسيوط لاحتفالات الأسايطة بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسة ثانية بميدان عمر مكرم المقام به النصب التذكاري للرئيس الراحل جمال عبدالناصر؛ رافعين الأعلام ومرددين الهتافات والأغانى الوطنية.



كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن، اليوم الاثنين، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا بولاية ثانية بالحصول على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا بنسبة 97.08%.





