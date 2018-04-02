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اقتصاد

91 مليار جنيه مخصصة لدعم الطاقة فى موازنة العام المالى الجديد

الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كشف مسؤولان حكوميان أن دعم الوقود فى موازنة العام المالي الجديد 2018/2019 تقدر بنحو 91 مليار جنيه.

وقال المسؤولان، فى تصريحات خاصة لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء، إنه "تم تخصيص 91 مليار جنيه (5 مليارات دولار) لدعم الوقود فى موازنة العام المالى الجديد".

وأكد مسئول حكومي رفيع المستوى، فى تصريح خاص لوكالة نوفا الإيطالية على هامش إطلاق الجلسلة الأولى للحوار المجتمعى حول الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، "أن إجمالى الدعم مقدر بنحو 341 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بما فى ذلك دعم الوقود والطاقة."

وكانت الحكومة المصرية قد قدرت دعم الوقود في موازنة العام المالى الحالي ب 110 مليارات جنيه. وبدأت مصر فى 2014 خطة للتخلص تدريجيا من دعم الوقود خلال خمس سنوات تنتهى العام المالى المقبل 2018/2019. وكان العام المالي السابق 2016/2017 قد شهد تخفيض دعم الوقود مرتين فى نوفمبر 2016 ويونيو 2017.

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