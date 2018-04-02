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فكر دينى

وكيل الأزهر: الإمام الأكبر يبدأ يومه بالاطمئنان على الطلاب الوافدين

الإثنين 02/أبريل/2018 - 07:25 م
الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان
محمد صبري عبد الرحيم
شهد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، الحفل الذي أقامه معهدي فتيات البعوث الإسلامية والدراسات الخاصة اليوم الاثنين في ختام الأنشطة الطلابية لهذا العام، والذي ضم معرضا فنيًا وفقرات في الإنشاد الديني، وذلك في حضور ممثلين من سفارات ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وأفغانستان والنيجر والصومال وجزر القمر.

وقدمت الطالبات خلال الحفل عددًا من الأناشيد الدينية، وفقرات فنية تعبر عن محبتهم لمصر وشعبها، وتقديرهم للأزهر الشريف الذي يقوم على رعايتهم والتي نالت إعجاب الحضور.

وفي كلمته قال وكيل الأزهر، إن الإمام الأكبر يولي عناية كبيرة بأبنائه الوافدين من أنحاء العالم، حيث يبدأ يومه دائمًا بالاطمئنان على حالهم وتوفير كل شيء لهم، ويطالبنا دائما بزيادة الاهتمام بهم، مؤكدًا أنه يُحمل كافة المسئولين في الأزهر أمانة رعاية الطلاب الوافدين وحمايتهم وتزويدهم بالعلم النافع، موجهًا النصيحة للطالبات الوافدات بأن يكون على نهج الأزهر، وأن يحذرن أي محاولة لاختطافهم.

وأشاد وكيل الأزهر، بما قدمته الطالبات من أناشيد دينية وفقرات فنية، موجها بضرورة التعبير عن ثقافة بلادهم من أعمال فنية العام المقبل حتى نستفيد منها، مشيرًا إلى أننا مقبلون على تنظيم معرض كبير للمبدعين في الأزهر، لذلك سنخصص للطلاب الوافدين ركنًا خاصًا لعرض أعمالهم ليرى الجميع إبداعات أبناء الأزهر الوافدين لنباهي بهم العالم.

من جانبهم أبدى ممثلي السفارات، سعادتهم بمواهب الطالبات، مؤكدين أن الأزهر الشريف باحتضانه تلك المواهب أثبت أنه كعبة العلم لجميع الطلاب في العالم

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