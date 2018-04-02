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رياضة

الاستقلال الإيرانى يهزم الريان القطري بهدفين ويتصدر المجموعة الرابعة لأبطال آسيا

الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:43 م
صدى البلد
احمد سليمان
حقق فريق استقلال طهران الإيرانى فوزًا مستحقًا على ضيفه الريان القطرى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت اليوم الإثنين على ملعب آزادي, ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا لكرة القدم.

سجل هدفى فريق العاصمة الإيرانية سرفر جيباروف و فوريا جفوري من ضربة جزاء فى الدقيقتين 4 , 58 من عمر اللقاء ليرفع الاستقلال رصيده إلى 9 نقاط فى صدارة المجموعة, فيما توقف رصيد الريان عند 6 نقاط بالمركز الثالث.

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