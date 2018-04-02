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برلمان

أغان وألعاب نارية بميدان روكسي احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات.. صور

الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:44 م
احتفالات من أجل مصر
احتفالات من أجل مصر
أحمد أيمن
نظمت حملة "من أجل مصر" احتفالية حاشدة بميدان روكسي، مصر الجديدة، بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بولاية ثانية (2018-2022).

شارك في الاحتفالية مئات المواطنين من الشباب والرجال والسيدات وكبار السن حاملين لافتات عليها صورة الرئيس السيسي وأعلام مصر، مرددين عبارات التهنئة للرئيس بمناسبة فوزه وعبارات الدعم للقوات المسلحة.

شهدت الاحتفالية عددا من الأغاني الوطنية الداعمة للرئيس والجيش كما شهدت عرضا استعراضيا بواسطة النيران أقيم على مسرح تم نصبه وسط الميدان، كما تم إطلاق عدد من الصواريخ والألعاب النارية في الهواء احتفالا بفوز الرئيس وسط فرحة الحاضرين الذي عبروا عن فرحتهم بالرقص وهتافات التهنئة والتأييد.
أغان وألعاب نارية بميدان روكسي احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات.. صور
أغان وألعاب نارية بميدان روكسي احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات.. صور
أغان وألعاب نارية بميدان روكسي احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات.. صور
أغان وألعاب نارية بميدان روكسي احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات.. صور
أغان وألعاب نارية بميدان روكسي احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات.. صور

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