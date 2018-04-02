تأجيل محاكمة 9 متهمين فى أحداث شغب المنيا إلى 16 أبريل الجاري

أجلت المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 9 متهمين متورطين فى أحداث عنف وقعت بمركز ديرمواس، جنوب المنيا، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، ليوم 16 أبريل الجارى لاستكمال المرافعة.



وانتهت المحكمة اليوم من سماع باقى أقوال الشهود ومرافعة الدفاع عن المتهمين، فى أحداث اقتحام مركز شرطة ديرمواس والسجل المدنى.



كانت المحكمة العسكرية، أدانت المتهمين الصادر بحقهم أحكامًا بالسجن المؤبد غيابيًا، وتم القبض عليهم وتعاد محاكمتهم أمام دائرة عسكرية أخرى، بتهم: تخريب منشآت عسكرية وعامة والانتماء لجماعة محظورة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب.