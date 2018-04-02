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حوادث

عضو قضاة مصر يهنئ الشعب المصري بفوز الرئيس السيسي

الإثنين 02/أبريل/2018 - 09:07 م
المستشار حمدي معوض
المستشار حمدي معوض عبد التواب عضو مجلس إدارة نادي القضاة
عمرو المصري :
هنأ المستشار حمدي معوض عبد التواب عضو مجلس إدارة نادي القضاة، الشعب المصري بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.

وقال عبد التواب، إن إرادة المصريين انتصرت من خلال اختيارهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة مصر لفترة رئاسية ثانية، مضيفا أن مشهد الانتخابات الرئاسية كان أشبه بالملحمة التاريخية جسدت نضال المصريين من أجل العدالة والديمقراطية فى حب مصر، وخرجت بشكل عظيم يعبر عن قوة وصلابة الشعب المصري بكامل طوائفه وأعماره ومدى حبه لوطنه.

وتابع عضو مجلس إدارة نادي القضاة، أن المصريين أرسلوا رسالة للعالم أجمع حول مفهوم الكرامة والتحدي والشرف وحب الوطن والانتماء إليه، ولم يلتفتوا لأي دعوات مغرضة للعزوف عن المشاركة، بل اصطف المصريون فى الطوابير أمام لجان الاقتراع، ليسجلوا مجريات العملية الانتخابية بحروف من نور.

ووجه عضو مجلس إدارة نادي القضاة، شكره لأبناء الشعب المصري لحرصهم على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية والنزول أمام اللجان وصناديق الاقتراع حفاظا على حقوقهم، وللهيئة الوطنية للانتخابات على الجهد الذي بذلته طوال أيام الانتخابات، حتى انتهت أيام التصويت بلا أي مشاكل.

كما وجه شكره لرجال القوات المسلحة والشرطة على ما بذلوه من جهود كبيرة في حفظ الأمن والتنظيم، وعلى حسن تعاونهم مع القضاة حتى إتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه ولقضاة مصر الأجلاء الذين تحملوا عبء الإشراف على تلك الانتخابات وأكدوا أنهم أهل لثقة الشعب المصري، وقاموا بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه.

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