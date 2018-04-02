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أخبار البلد

«المهن التعليمية» تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 10:37 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الديب أبوعلى
تقدمت النقابة العامة للمهن التعليمية، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لمدة رئاسية جديدة.

قالت النقابة فى بيان لها، إن الفوز جاء تجسيدًا واضحًا لمدى إخلاص وتمسك الشعب المصري برئيسه، وإلتفافه حول القيادة الرشيدة وما كانت النتيجة إلا تعبيرًا عن واقع يظهر بوضوح حب وثقة جموع الشعب المصري في الرئيس وأنه الأحق والأولى بقيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة، لكى يواصل مسيرة العطاء والنماء لمصرنا الغالية لسنوات أربع قادمة.

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من حمل كفنه علي يده خلال الأربع سنوات الأولى منذ توليه فترة الحكم من محاربة في الإرهاب والفساد داخل البلاد وغيرها، مؤكدًا أن ما حدث خلال أيام الانتخابات الرئاسية هو رد لجميل الرئيس لما صنعه لوطنه في السنوات الماضية وتصحيح لمسيرة العطاء للشعب المصري.

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