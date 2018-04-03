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برلمان

السلاب : المصريون أكدوا للعالم ثقتهم في قيادة السيسي لمسيرة البناء والتنمية

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 03:01 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
معتز الخصوصى
هنأ النائب محمد السلاب مسؤول الشباب بإئتلاف دعم مصر، الشعب المصري بالفوز الكاسح في الانتخابات الرئاسية، وقال في تعليق له على نسبة التصويت غير المسبوقة في الانتخابات، إن المصريين أثبتوا للعالم ثقتهم في الرئيس السيسي، وإيمانهم بقدرته على استكمال مسيرة الإنجازات العملاقة التي بدأها قبل 4 سنوات، وأن الفوز الكبير للرئيس السيسي، هو أقوى صفعة لقوى الشر والظلام تؤكد أن المصريين يقفون خلف رئيسهم في معركته الشاملة ضد الإرهاب، وفي نفس الوقت الانتصار في معركة البناء وتحديث مصر.

وأشاد السلاب فى بيان صحفى له بكلمة الرئيس السيسي للشعب، بعد إعلان النتيجة، والتي أكد فيها أنه: "رئيس لجميع المصريين دون تمييز ، وسيواصل إرساء قواعد الحكم بالصدق والعدل والشفافية".

وأعرب مسؤول الشباب بإئتلاف دعم مصر، عن سعادته بخروج ملايين المصريين، خاصة الشباب، في احتفالات عمت أرجاء مصر احتفالا بالعرس الديمقراطي الكبير، مضيفًا أن شباب مصر سيواصلون دورهم -الذي بدأوه برعاية ودعم الرئيس السيسي- في مسيرة البناء والتنمية والمشاركة الفعالة في صنع القرار.

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