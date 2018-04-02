النائب حسين فايز يتقدم ببيان عاجل ضد وزير التنمية المحلية بسبب تصريحاته الأخيرة

تقدم النائب حسين فايز عضو مجلس النواب عن دائرة دشنا بمحافظة قنا، ببيان عاجل ضد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، مطالبًا بضرورة محاسبته بسبب تطاوله على نواب البرلمان وقوله "بأنه يلقي بطلباتهم في الزبالة"، قائلًا إن الجندى لابد أن يحاسب على أفعاله غير المسئولة.



وأكد "فايز" فى بيان له أن تصريحات الجندى تلك المرة بمثابة غلطة لا تغتفر، مشيرًا إلى أن رئيس مدينة دشنا لا يتعاون مع النواب فى أى شيء، بل جعل منها عزبة أساسها الفساد.



وقال إن السبب الرئيسى وراء تقدمه ببيان عاجل هو القضاء على الفساد، ومطالبة جميع الجهات الرقابية بالدولة بالتصدى لها، حفاظًا على أموال الدولة وحقوق المواطنين.



وطالب "فايز" من جميع المسئولين بضرورة إقالة رئيس مدينة دشنا الحالى، لما يدور منه من تصرفات لا تمت بالقانون أو الدستور بصلة.

