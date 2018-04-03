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في يوم كتاب الطفل العالمي ... باحثة تربوية للأطفال تكشف أهمية الكتب للأطفال وكيف ننمي أطفالنا من خلال الكتب

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 12:19 ص
مي عبد الهادى باحثة
مي عبد الهادى باحثة تربوية
أسماء عبد الحفيظ
في يوم كتاب الطفل العالمي باحثة تربوية للأطفال تكشف أهمية الكتب بالنسبة للأطفال وكيف ننمي أطفالنا من خلال الكتب.

وأكدت " الباحثة التربوية " " مى عبد الهادى "فى تصريحات خاصة ل(صدى البلد ) على أنه من أهم السلوكيات التي لابد أن نغرسها في الطفل هي الرغبة في التعلم.

وأشارت " عبد الهادى " إلى أنه لن يتحقق تعلم الأطفال إلا من خلال حب الكتاب فالقراءة تنمي خيال الطفل 
وتعزز ثقته بنفسه وتسهل عليه فهم ذاته وتحديد ميوله وتسهل عليه ايضا التعامل مع الآخرين فالكتاب يشكل شخصية الطفل ووجدانه ويوسع مداركه بشكل كبير.

وأضافت " الباحثة التربوية " أنه من فوائد القراءة أيضا للطفل انها تساعد على نضجه مبكرا كما تنمي وعيه وتجعله يترفع عن الأمور السطحية ويجب على الأم والأب تحبيب الطفل في الكتاب من خلال اختيارات تناسب سنه وقراءة القصص من كتب مبهجة للاطفال من سن صغيرة .

ونصحت " عبد الهادى " الأم والأب بتحبيب الطفل في الكتاب من خلال اختيارات تناسب سنه وقراءة القصص من كتب مبهجة للاطفال من سن صغيرة و زيارة المكتبات ومعارض الكتاب بصورة دورية تجعل الطفل يعتاد على القراءة ويرتبط بالكتب.
في يوم كتاب الطفل العالمي ... باحثة تربوية للأطفال تكشف أهمية الكتب للأطفال وكيف ننمي أطفالنا من خلال الكتب
في يوم كتاب الطفل العالمي ... باحثة تربوية للأطفال تكشف أهمية الكتب للأطفال وكيف ننمي أطفالنا من خلال الكتب

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