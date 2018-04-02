«المهندسين» تحتفل بالولاية الجديدة للرئيس السيسي بالألعاب النارية.. فيديو

احتفل العشرات المواطنين بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة ولاية رئاسية ثانية، مستخدمين الألعاب النارية، أمام مسجد مصطفى محمود.



حمل المواطنون أعلام مصر مرددين بعض الأغاني الوطنية، وذلك عقب إعلان النتيجة مباشرة.