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الإشراف العام
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الإثنين 02 أبريل 2018 - 25 : 09 م
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أخبار البلد
«المهندسين» تحتفل بالولاية الجديدة للرئيس السيسي بالألعاب النارية.. فيديو
الإثنين 02/أبريل/2018 - 09:08 م
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مريم صليب - عدسة: على الخشاب
احتفل العشرات المواطنين بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة ولاية رئاسية ثانية، مستخدمين الألعاب النارية، أمام مسجد مصطفى محمود.
حمل المواطنون أعلام مصر مرددين بعض الأغاني الوطنية، وذلك عقب إعلان النتيجة مباشرة.
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