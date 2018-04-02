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أخبار العالم

فاضحا علاقة الدوحة بالإرهاب.. مسئول قطري يصف الدواعش بـ "الثوار"

الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:52 م
أمير قطر
أمير قطر
رشا عبد الخالق
فضح مسئول قطري علاقة الدوحة بتنظيم داعش الإرهابي حيث بارك إعلان أبو بكر البغدادي قيام التنظيم في يونيو 2014، ووصفهم بالثوار.

وذكرت قناة "العربية نت"، في تقرير لها، أنه لم يكن ليمضي سوى 3 أيام على إعلان تنظيم "داعش"، حتى بادر نائب رئيس المجلس البلدي المركزي في قطر حاليًا، ومدير إدارة التجهيز والإمداد باللجنة الأولمبية القطرية سابقًا، المهندس حمد لحدان المهندي، بالإعلان عن مباركته لحكم "الدواعش" يصفهم بـ"الثوار".

وفي 16 يونيو 2014، وبعد أيام قليلة من إعلان تنظيم داعش دخوله مدينة الموصل، بعد انسحاب مفاجئ من قوات الجيش العراقي، احتفى المهندي بهجوم تنظيم "داعش" على سجن تلعفر بمدينة نينوى في بغداد، وتهريب المئات من نزلاء السجن، بينهم عدد كبير من المحكومين من عناصر تنظيم القاعدة، مغردا في حسابه: "الحمد لله الثوار يحررون 716 سنيًا من سجن تلعفر من بينهم 52 امرأة و4 أطفال بينهم رضيعة".

كما ولم يغفل المهندي، رئيس لجنة الخدمات المكلفة ببحث ومناقشة طلبات المواطنين في المجلس البلدي، للإعراب عن تهنئته لمن وصفهم بالشهداء والمجاهدين من انتحاري "داعش" من القطريين، فكما جاء في تغريدة له في نوفمبر 2013، قائلًا: "نزف إليكم خبر استشهاد المجاهد القطري حمد بن مقلد المريخي من أهل الخور في قطر بعملية استشهادية في دمشق بسوريا اليوم".

وكانت دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قد قطعت علاقتها بالدوحة في يونيو الماضي بسبب دعمها للإرهابيين واحتضانها للجماعات الإرهابية، ومن بينها الإخوان والقاعدة وحماس.

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