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أخبار البلد

«الوطنية للصحافة» تهنئ الشعب المصري بفوز الرئيس السيسي

الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:52 م
الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة
عبدالوكيل ابوالقاسم
قدمت الهيئة الوطنية للصحافة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية، وأكدت الهيئة أن نتيجة الانتخابات جاءت تعبيرًا عن إرادة جموع المصريين، الذين أثبتوا للعالم وقوفهم بجانب دولتهم وتأييدهم للرئيس لاستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأكد كرم جبر رئيس الهيئة، فشل دعاوى المقاطعة والحملات المشبوهة، التي تم التدبير لها في الداخل والخارج، سواءً من الجماعة الإرهابية وأنصارها أو من وسائل إعلام معادية لمصر، اعتادت نشر تقارير مغلوطة لا تعكس ما يجري في أرض الواقع.

وقال "جبر" فى بيان له إن إقبال المصريين بهذه الأعداد الكبيرة كان بمثابة باقة ورود فوق قبر كل شهيد تثمينًا لتضحياتهم دفاعًا عن الوطن، وكان العرس الانتخابي انعكاسًا لبطولاتهم وإصرارهم على تحرير كامل التراب الوطني من دنس الإرهاب.

وتابع: تعتبر الهيئة الوطنية للصحافة نتيجة الانتخابات تفويضٌ شعبي واسع النطاق ضد الجماعة الإرهابية وأنصارها ومن يساندها، وإنذار بأن مصر مقبرة لكل من يحمل السلاح في وجه المصريين ويهدد أمنهم واستقرارهم، وضربة قوية في رأس قوى الشر الذين توهموا أن مقاطعة الانتخابات يمكن أن تكون في صالح شرعيتهم الكاذبة، وأكدت النتائج أن شرعية الوطن لها البقاء وما دونها من أقوال زائفة مصيره مزبلة التاريخ ، وأكدت الإدارة الرشيدة للانتخابات أن مصر أسست لنظام دستوري وقانوني راسخ إدارته الهيئة الوطنية للانتخابات، ويعد منطلقًا للمستقبل في أي انتخابات قادمة سواءً المحليات أو البرلمان، يقوم على أسس الحيدة والشفافية والنزاهة وإعمال قواعد الدستور والقانون، والبعد تمامًا عن كل الظواهر السلبية التي سادت في عهود سابقة.

وتشيد الهيئة الوطنية للصحافة بالدور الرائع للقوات المسلحة والشرطة في تأمين اللجان، وتقديم كافة التسهيلات لجموع الناخبين، وتشيد بدور الإعلام المصري بكافة وسائطه، الذي التزم بالموضوعية والمصداقية ولعب دورًا مهمًا في إقناع الناخبين لممارسة حقوقهم القانونية والدستورية في التصويت للانتخابات، والتعامل بشفافية ونزاهة في الدعاية الانتخابية والالتزام بما يصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

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