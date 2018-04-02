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أخبار البلد

"المرأة المصرية بالخارج" تهنئ السيسي على توليه فترة رئاسة ثانية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:54 م
الدكتورة جيهان جادو،
الدكتورة جيهان جادو، سفيرة النوايا الحسنة بفرنسا
سعيد العربي
بعثت الدكتورة جيهان جادو، سفيرة النوايا الحسنة بفرنسا، رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بتوليه فترة رئاسة ثانية.

قالت جادو إن المرأة المصرية بالخارج كانت وما زالت داعمة للوطن بعد أن لعبت دورا حيويا في الانتخابات الرئاسية الحالية، موضحة أن مصر تحتاج الرئيس للفترة القادمة لاستكمال خريطة البناء والتنمية لمصر وأن المرأة تقف دائما داعمة لمصر وستظل جزءا من صناعة القرار بمصر خاصة بعد ما كرمها الرئيس السيسي وجعلها جزءا هاما في بناء مصر.

وأضافت أن مصر تحتاج تكاتف كل قوي الشعب المصري في هذه المرحلة دون استثناء وتكاتف المرأة، خاصة لأنها هي المجتمع أكمل وهي المحرك الأساسي لعملية التنمية الشاملة والنهضة الحقيقية لمصر وأن مصر دائما تحتاج لجهود المرأة في الداخل والخارج لبث روح العمل والانتماء داخل أسرتها وبالتالي داخل المجتمع أجمع.

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