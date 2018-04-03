إنشاء متحف ومعرض دائم لفن الكاريكاتير بمكتبة الإسكندرية

أكد الناقد الفني صلاح بيصار أن الكاريكاتير هو سلاح الفنان منذ بدايات هذا الفن عند الفراعنة ورسمهم الأحداث على الحوائط والجدران بشكل ساخر، مستعرضًا تطور تاريخ فن الكاريكاتير وصولا إلى وقتنا الحاضر.



وقال بيصار، خلال الندوة التي عقدتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، ضمن فعاليات الدورة 14 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب بعنوان "140 سنة كاريكاتير"، إن مجلة أبو نظارة للشيخ محمد عبده هي أول مجلة تعبر عن فن الكاريكاتير، فالنظارة هي التي تبين عيوب المجتمع فكانت أداة يسخر بها من الخديوي إسماعيل.



وأضاف أن رسم الكاريكاتير مقتصر على الرجال، على الرغم من وجود نماذج نسائية مشرفة، فالسيدة المصرية "خفيفة الظل" بطبيعتها.



وأعلن فنان الكاريكاتير عمرو فهمي أنه قام بالاتفاق مع الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، على إنشاء متحف ومعرض دائم لفن الكاريكاتير بالمكتبة يضم أرشفة لتاريخ وتراث هذا الفن.



وأكد فهمي أن الكاريكاتير فن مستقل بذاته لأنه ملكة وحس ساخر والمصريين بارعون في فن السخرية، وهو ما يصعب مسئولية رسام الكاريكاتير.



شارك في الندوة رسام الكاريكاتير سعيد بدوي، عضو الجمعية المصرية لراسمي الكاريكاتير، وقدمها عبد الله الصاوي.