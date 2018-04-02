على أنغام «تسلم الأيادي»..أبناء البحر الأحمر يحتفلون بفوز السيسي في الميادين

احتفل الآلاف من أبناء محافظة البحر الأحمر بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة ولاية ثانية على أنغام موسيقى الأغاني الوطنية "منها تسلم الأيادي ، وقالوا ايه"، وتجمع الآلاف فى ميدان عبد المنعم رياض بمدينة الغردقة وميدان السنترال بمدينة القصير ومدن سفاجا وحلايب وشلاتين.



تواجد أعضاء حملة "كلنا معاك من أجل مصر" وسط المواطنين فى تظاهرة فى حب مصر والسيسى، وحمل المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي.



يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت اليوم فوز السيسي على منافسه موسى مصطفى موسى في الانتخابات الرئاسية.