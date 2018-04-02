إعادة تركيب أبراج الضغط العالي بطريق توشكى - أبوسمبل

قال رئيس قطاع المشروعات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس أحمد فتحي، إن الوزارة انتهت اليوم الإثنين من إعادة تركيب أبراج الضغط العالي الـ 4 التي تعرضت للسقوط بطريق توشكى أبوسمبل عقب العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة مساء الأربعاء الماضى.



وأوضح فتحي في بيان اليوم أنه تم وضع أبراج الضغط العالي الأربعة بعد إعادة إطلاق التيار الكهربائي بهما على الدائرتين (السد العالي ـ توشكي) ، جهد 220 ك.ف ، والتحميل عليها لتغذية محطات العوينات وأبو سمبل ، وذلك قبل الموعد المحدد بعد تدخل عدد كبير من فرق الصيانة وإشراف المهندس خليفة محمد خليفة رئيس قطاع الوقاية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.



يذكر أن 4 أبراج ضغط عال بطريق توشكى أبوسمبل سقطت نتيجة العاصفة الترابية التي اجتاحت محافظة أسوان مساء الأربعاء الماضي.