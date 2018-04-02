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محافظات

أهالي السويس يحتفلون بفوز الرئيس السيسى فى ميدان الأربعين

الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:55 م
صدى البلد
حسن غنيمة
نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر بالسويس احتفالية مساء اليوم بميدان الأربعين عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2018.

وقام المشاركون برفع أعلام مصر والسويس وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي معلنين عن فرحتهم عن فوز الرئيس فى الانتخابات.

ونظم أعضاء الحملة مسيرة انطلقت من ميدان الأربعين مروا بشارع اليهودية ثم شارع النيل ثم شارع ناصر انتهاء بكورنيش لحضور الاحتفالية الرسمية الحملة أمام الجندى المجهول بالكورنيش.

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