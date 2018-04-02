ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

غدًا.. الزمالك يواجه الكهرباء وديًا بعد الخسارة من الإسماعيلي

الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:49 م
صدى البلد
ملك موسي
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة إيهاب جلال خوض مباراة ودية غدا في الثالثة عصرا أمام فريق الكهرباء بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخسر الزمالك أمام الإسماعيلى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثلاثين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الدراويش رفع رصيده إلى 59 نقطة ليحتل المركز الثاني في حين يتوقف رصيد الزمالك عند 54 نقطة ليحتل المركز الثالث.

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: حبس موظفي خزينة الزمالك سبب الهزيمة من الإسماعيلي

قرار عاجل من الحكومة بشأن ضم 80% من العلاوات الخاصة لزيادة قيمة المعاشات

وزير الخارجية يكشف حقيقة صفقة القرن الأمريكية بمنح الفلسطينيين أراض مصرية

شاهد.. قميص الأهلي الجديد يزين لاعبى الفريق فى مباراة طنطا بالدوري

بث مباشر..الإعلان عن الرئيس المنتخب لأربع سنوات قادمة

مستشفى الشرطة تستقبل أمل رزق بعد استغاثتها

نص كلمة الرئيس السيسي إلى الشعب بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية

حبس المدير المالي لنادى الزمالك وأمين الخزينة 4 أيام لمنع لجنة الرياضة من العمل

ننشر نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018.. مستندات

رئيس الزمالك يُعنف الجهاز الفني بعد الخسارة أمام الإسماعيلي

الرئيس السيسي يتابع نتيحة الانتخابات الرئاسية من مقر حملته الانتخابية

خالد الغندور يطالب برحيل إيهاب جلال عن الزمالك بعد الهزيمة أمام الدراويش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق الشيخ يحيي ثاني فقرات الاحتفال بفوز السيسى فى عابدين.. فيديو وصور

شاهد .. تعليق عمرو أديب الناري على هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي

شاهد.. احتفالات أمام قصر القبة بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات

المئات يصلون مقر حفل «كلنا معاك» بالتجمع الخامس للاحتفال بفوز الرئيس السيسي.. فيديو وصور

بدء توافد الأسايطة على نصب "عبدالناصر" التذكاري للاحتفال بفوز "السيسي".. صور

فيديو

«كلنا معاك» تؤكد دعم «السيسي» فى احتفالية حاشدة بالتجمع الخامس.. فيديو
أبو العينين: خروج المصريين للاحتفال بفوز الرئيس تفويض «على بياض».. فيديو
أبو العينين مهنئًا الرئيس: عشنا 4 سنوات من الشفافية والنزاهة.. وسنكمل معك بناء المستقبل.. فيديو
«أبو شقة»: «الوفد» ساهم فى دعم «السيسي» لفترة ولاية ثانية.. فيديو
أبو العينين: الشعب المصري انتصر على جماعات الشر والإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟