غدًا.. الزمالك يواجه الكهرباء وديًا بعد الخسارة من الإسماعيلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة إيهاب جلال خوض مباراة ودية غدا في الثالثة عصرا أمام فريق الكهرباء بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.



وخسر الزمالك أمام الإسماعيلى بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثلاثين بمسابقة الدوري المصري الممتاز.



يذكر أن الدراويش رفع رصيده إلى 59 نقطة ليحتل المركز الثاني في حين يتوقف رصيد الزمالك عند 54 نقطة ليحتل المركز الثالث.