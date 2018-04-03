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فكر دينى

الإفتاء : قراءة سورة الإخلاص «3 مرات» لا تُعادل ختم المصحف.. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:01 ص
ختم المصحف
ختم المصحف
أمل فوزي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات بنية ختم المصحف عقب كل صلاة لا تُغني عن قراءة المصحف.

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات بنية ختم المصحف عقب كل صلاة تُغني عن قراءة المصحف؟»، أن مسألة ختم المصحف تختلف عن ثوابه، فبالفعل سيحصل الشخص على ثواب كأنه ختم المصحف إذا قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات بهذه النية، إلا أنه لن يكون بذلك قد ختم المصحف، فثوابه يختلف عن ثواب قراءة القرآن كله وختم المصحف فعليًا.

وأوصى بأن يكون للإنسان ورد يومي من الأذكار، في كل حالة من حالاته عند الخروج من المنزل والدخول وعند النوم والاستيقاظ، وللرقية، وما نحوها، ويُستحب للمسلم كما أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن يكون كالحال للمرتحل، بمعنى ألا يمل من قراءة القرآن، فلا يحرم نفسه ولو من قراءة صفحة واحدة كل يوم.

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