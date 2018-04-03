أمين الفتوى يوضح حُكم مصافحة الرجل لـ«خطيبته».. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك خلافا بين الفقهاء في حُكم مصافحة للمرأة، إلا أنه بالنسبة لمصافحة الرجل لخطيبته، فهناك حقيقة مؤكدة بهذا الشأن وهي أن الفتاة المخطوبة تظل أجنبية عنه إلى أن يتم الزواج.



وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز مصافحة الرجل لخطيبته باليد؟»، أن الفتاة المخطوبة مثلها بالنسبة لخطيبها مثل الأجنبية، منوهًا بأن هناك خلافًا بين الفقهاء في حُكم مصافحة الرجل للمرأة، إلا أن الفتاة تظل أجنبية عن خطيبها إلى أن يتم عقد النكاح.

