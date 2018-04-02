فاروق جعفر يكشف السبب الرئيسي لتدهور أداء الزمالك.. فيديو

شن فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، هجوما عنيفا على الجهاز الفنى لنادي الزمالك بعد الخسارة أمام الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف، فى إطار منافسات الأسبوع الـ30 من الدوري المصري الممتاز.



وقال "جعفر" خلال برنامج المقصورة المذاع على قناة دى إم سى سبورت، إن فريق الزمالك يلعب بدون قائد في خط وسط الملعب على عكس الدراويش، والذي يمتلك قائدا فى وسط الملعب وهو حسنى عبدربه".



وأضاف جعفر: "نادي الزمالك يلعب بمهاجم واحد وليس له بديل، وإحنا مش هنقف على غياب نانا بوكو، وكاسونجو كابونجو".



وتابع: "لا يليق بالزمالك تغيير التشكيل فى كل مباراة، وهذا سبب تدهور أداء الفريق فى المباريات الأخيرة".