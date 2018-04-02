"التعليم" تستبعد مسئولي ومنظمي "مشهد الذبح" في مدرسة بالدقهلية

أكد أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تابعت الفيديو الذي تداوله أولياء الأمور خلال الساعات الاخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، والذي كشف عن تقديم مشهد ذبح تمثيلي بفقرة الساحر التي تم تقديمها في احتفال يوم اليتيم بمدرسة المعصرة الابتدائية المشتركة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.



وأعلن خيري في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أنه "تقرر إلغاء تكليف محمد أحمد محمد مدير المدرسة، وعبير عبد الفتاح القطرى وكيلة المدرسة ، كما تقرر استبعاد كل من شارك في تنظيم هذا الاحتفال ، لما أثاروه من رعب فى نفوس الطلاب".