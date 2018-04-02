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رياضة

زيدان: هزيمة يوفنتوس "صعبة" ولكن سنحاول

الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:46 م
زيدان
زيدان
قال زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد إنه "من الصعب إقصاء يوفنتوس خصمه غدًا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه "يحاول أن يقدم مباراة جيدة لكن لا علاقة لهذه المواجهة باللقاء قبل عدة أشهر (نهائي كارديف 4-1)، ستكون مباراة مختلفة تمامًا".

وتابع قائلا: "أحب كل الخطط.. غالبا ما نلعب (3-3-4)، لكني أحب أن أغير وألعب بطرق مختلفة".

وحول تفكير بعض لاعبيه بأنهم بدلاء، أجاب "أتمنى ألا يفكر اللاعب بذلك، لأن ليس هذا هو الحال، لا يوجد لاعب بديل بالنسبة لي.. لدي 25 لاعبًا جيدًا، واستخدمهم جميعًا".

وبشأن إيسكو قال: "ربما يكون الأمر مختلفًا مع منتخب إسبانيا لأنه يلعب هناك 8 مباريات بينما لديه هنا 60 مباراة نلعب هنا كل 3 أيام هذا هو مفهوم التدريب الخاص بي".

وعن مواجهة يوفنتوس تابع: "ستكون صعبة، سيكون من الصعب إقصاء اليوفي.. إنها مباراة مهمة لكلا الفريقين وعلينا الاستعداد بشكل جيد".

وأضاف "ما يقوم به هذا الفريق (اليوفي) جيد جدًا، إنهم فريق كامل، ويجب أن نكون منتبهين في جميع الخطوط".

واختتم الحديث عن السنوات التي قضاها في يوفنتوس قائلا "تعلمت هناك الكثير كلاعب وشخص كان ذلك تغييرًا هائلًا وقد رحبوا بي كأسرة لدي ذكريات جيدة عن هذه المرحلة".

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