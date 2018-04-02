محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

قدم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة ثانية في الانتخابات الرئاسية.



وأعرب المحافظ بالإصالة عن نفسه وبالإنابة عن شعب بني سويف عن كامل وخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على فوزه بفترة رئاسية ثانية، استمرارا لمسيرة التنمية التي يحمل راياتها ويرعى سيادته مشروعاتها التنموية في كافة المجالات والتي يشهد بها الجميع في الداخل والخارج ، مؤكدا له أننا جميعا سنظل تحت قيادته سواعد وجنودا مخلصين وداعما قويا حتى يتحقق ما يطمح إليه الشعب المصري.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت اليوم أن عدد من أدلوا بأصواتهم 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبا فى انتخابات الرئاسة 2018 ، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل على نسبة 97.08% من أصوات الناخبين الصحيحة.