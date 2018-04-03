الإفتاء توضح «عقوبة» من جعل الحياة الزوجية عداوة بدل المودة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى حَثَّ الأزواجَ على الشفقة والحنان؛ وأوجب على كلا الزوجين التعامل بالمودة والرحمة، والتفاني في الإخلاص والمحبة.



وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الله عز وجل نهى عن الشقاق، كيف لا، وهما شركاء البأساء والنعماء، والضراء والسراء؟!، منوهًا بأنه من جعل الحياة الزوجية اضطرابًا وضرارًا وعداوة بدل المودة؛ فقد حرم نفسه من نعمتها.

