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فكر دينى

تحذير .. معاملة الناس بقسوة وغلظة تهددك بدخول النار

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:00 ص
دخول النار
دخول النار
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حذَّر من القسوة والجفاء والغلظة في التعامل، وأخبر بأنَّه من يفعل ذلك يعاقب بدخول النار.

واستشهدت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما روي عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلامًا لي فسمعت من خلفي صوتًا: «اعلم أبا مسعود، لَلهُ أقدر عليك منك عليه»، فالتفتُّ فإذا هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقلت: يا رسول الله هو حُرٌّ لوجه الله، فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك النار».

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