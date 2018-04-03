تحذير .. معاملة الناس بقسوة وغلظة تهددك بدخول النار

قالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حذَّر من القسوة والجفاء والغلظة في التعامل، وأخبر بأنَّه من يفعل ذلك يعاقب بدخول النار.



واستشهدت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما روي عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلامًا لي فسمعت من خلفي صوتًا: «اعلم أبا مسعود، لَلهُ أقدر عليك منك عليه»، فالتفتُّ فإذا هو رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقلت: يا رسول الله هو حُرٌّ لوجه الله، فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك النار».