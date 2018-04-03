ننشر تفاصيل افتتاح وزير الري لمعرض سلسبيل بالقناطر الخيرية.. "عبدالعاطى": سأشارك في اجتماع بالسودان الأربعاء والخميس المقبل لمتابعة تطورات سد النهضة

شاب لوزير الري: تذكرة حديقة عفلة بـ "10 جنيهات".. والأخير: "رمزية"

وزير الري: خطة عاجلة لتطوير مدينة القناطر الخيرية ووضعها على الخريطة السياحية

محافظ القليوبية: الحفاظ على الموارد المائية واجب وطني يحتاج إلى جهود الجميع

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الحفاظ على نهر النيل مسئوليتنا جميعا ويجب إزالة كافة الإشغالات والتعديات على جانبيه لأنه ملك للجميع"، مشيرا إلى أن المياه شريان الحياة مرتبطة بالثقافة والجمال ويجب الحفاظ على الموارد المائية وذلك من خلال التكاتف من كل الجهات والهيئات كما يجب تطوير ثقافة الحفاظ على المياه لأنها تعطى مظهرا للجمال.جاء ذلك خلال قيام الوزير بافتتاح ملتقي سلسبيل الثاني بالقناطر الخيرية بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.وشدد الوزير على ضرورة المحافظة على كل قطرة من مياه النيل والتوقف عن إلقاء القمامة في مصارف النيل، مضيفا أنه سيشارك في اجتماع بدولة السودان الأربعاء والخميس المقبل بمشاركة مسئولي الخارجية والموارد المائية لمتابعة آخر التطورات بشأن سد النهضة.أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن الوزارة بصدد مناقشة خطة عاجلة لتطوير القناطر الخيرية ووضعها على خريطة السياحة الداخلية بالتنسيق مع وزارات النقل والسياحة والآثار بما يعود بالنفع على أهل القليوبية بالتنمية وتوفير فرص عمل والارتقاء بهذه المدينة الخلابة.وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع محافظة القليوبية استعدادا لشم النسيم وأعياد الربيع حيث قامت وزارة الري بتوفير كل ما يساعد على استمتاع المواطنين وتقديم الخدمات لهم خلال الاحتفال بالعيد من خلال قيام فرق الفنون الشعبية التي سيتم نشرها في كل أنحاء المدينة والحدائق وعمل عروض وكرنفالات لإمتاع الشباب وزوار القناطر.ومن جانبه قال اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية إن الحفاظ على الموارد المائية واجب وطني يحتاج لجهود المواطنين والدولة والحكومة مجتمعة مطالبا بضرورة التخلص من عدد من الظواهر السلبية التي تعد إهدارا لمياه الشرب ومنها غسيل السيارات ورش الشوارع والري بالغمر وكلها تصرفات سلبية تؤثر بالسلب وترفع من فاتورة إهدار المياه.وشدد المحافظة على ضرورة التخلص من هذه العادات السلبية والعمل على الحفاظ على كل نقطة مياه، مشيرا إلى أن المحافظة أطلقت أكبر خطة لترشيد المياه تتضمن عقوبات صارمة لمواجهة إهدار المياه ومنها غزالة كل مغاسل السيارات على المجاري المائية.ودعا المحافظ خلال كلمته أمام الملتقى كل الوزراء المعنين وجهات الولاية على أراضي القناطر ومعهم وزراء النقل والاستثمار لاجتماع عاجل وملتقى لمناقشة سبل تطوير القناطر الخيرية أكبر حدائق الشرق وقبلة السياحة الداخلية التي تستقبل أكثر من مليون زائر في المناسبات المختلفة والأعياد.وأوضح المحافظ أن ملتقى سلسبيل يعد خطوة هامة نحو تحقيق خطة التنمية الشاملة للقناطر وتطويرها واستغلال المقومات السياحية التي تؤهلها لأن تكون قبلة للسياحة الداخلية والخارجيةمن ناحية أخرى شهدت زيارة وزير الري، قيام أحد شباب القناطر بالشكوى من ارتفاع سعر تذكرة حديقة عفلة النموذجية إلى 10 جنيهات حيث رد عليه الوزير "ده سعر رمزي"يذكر أن ملتقي سلسبيل الثاني بالقناطر الخيرية، يضم أكثر من 25 فنانا ومشاهير الفن التشكيلي المصري، يقام الملتقى على فكرة الحفاظ على نهر النيل وكيف ساهم الفن في توعية المجتمع في ترشيد استهلاك المياة والسلوكيات الخاطئة التي ساهمت في إهدار الموارد المائية.