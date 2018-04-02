ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تعليم القليوبية تحتفل بفوز «السيسي» بفترة رئاسية ثانية

الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، سلسلة من المسيرات على مستوى 12 إدارة تعليمية احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بيانا أعلنه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم قدم فيه خالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة وفوزه النابع من قلوب المصريين جميعا والذين سطروا ملحمة تاريخية تعبر عن وفائهم لمن حمل روحه على كفيه فداءا للوطن.

وقال "عجلان" في اللحظة التي تم فيها إعلان فوز الرئيس بدأ المصريون يسطرون ملامح جديدة للوطن تتماشى مع مسيرة النهضة التي أطلقها الرئيس السيسي.

شهدت الإحتفالية التي انطلقت من مقرات الدواوين بالإدارات والديوان العام بحضور عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية ومديري الإدارات حمل الأعلام الوطنية وترديد الهتافات المعبرة عن حب الوطن وحب الرئيس.

ترشيحاتنا

«رجال سلة الأهلي» يخسر أمام سبورتنج في دوري السوبر

تغريم مأمور العدوة 500 جنيه فى محاكمة بديع وأعضاء الإرهابية

حسن شحاتة: «إبراهيم حسن كان ممكن يجيب 4 أهداف في الزمالك».. فيديو

أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا الجديد على سد النهضة

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018: السيسي يحصل على 21 مليونًا و 835 ألفًا بنسبة 97.08 %

ننشر نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018.. مستندات

أبو العينين: المصريون أبهروا العالم وأكدوا ثقتهم في الرئيس السيسي.. فيديو

انتحار نجل حمدي الفخراني شنقا فى منزله بالمحلة

إيهاب جلال يرفض استقلال أتوبيس الزمالك بعد الخسارة من الإسماعيلي

الإسماعيلي والزمالك .. إبراهيم حسن يضيف الهدف الثالث للدراويش «فيديو»

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018 : القاهرة الأعلى تصويتًا.. وجنوب سيناء الأقل في السباق الرئاسي

السياح يشاركون المصريين الاحتفال بفوز السيسي في التحرير.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق الشيخ يحيي ثاني فقرات الاحتفال بفوز السيسى فى عابدين.. فيديو وصور

شاهد .. تعليق عمرو أديب الناري على هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي

شاهد.. احتفالات أمام قصر القبة بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات

المئات يصلون مقر حفل «كلنا معاك» بالتجمع الخامس للاحتفال بفوز الرئيس السيسي.. فيديو وصور

بدء توافد الأسايطة على نصب "عبدالناصر" التذكاري للاحتفال بفوز "السيسي".. صور

فيديو

«كلنا معاك» تؤكد دعم «السيسي» فى احتفالية حاشدة بالتجمع الخامس.. فيديو
أبو العينين: خروج المصريين للاحتفال بفوز الرئيس تفويض «على بياض».. فيديو
أبو العينين مهنئًا الرئيس: عشنا 4 سنوات من الشفافية والنزاهة.. وسنكمل معك بناء المستقبل.. فيديو
«أبو شقة»: «الوفد» ساهم فى دعم «السيسي» لفترة ولاية ثانية.. فيديو
أبو العينين: الشعب المصري انتصر على جماعات الشر والإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟