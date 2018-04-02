تعليم القليوبية تحتفل بفوز «السيسي» بفترة رئاسية ثانية

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، سلسلة من المسيرات على مستوى 12 إدارة تعليمية احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.



أصدرت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بيانا أعلنه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم قدم فيه خالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة وفوزه النابع من قلوب المصريين جميعا والذين سطروا ملحمة تاريخية تعبر عن وفائهم لمن حمل روحه على كفيه فداءا للوطن.



وقال "عجلان" في اللحظة التي تم فيها إعلان فوز الرئيس بدأ المصريون يسطرون ملامح جديدة للوطن تتماشى مع مسيرة النهضة التي أطلقها الرئيس السيسي.



شهدت الإحتفالية التي انطلقت من مقرات الدواوين بالإدارات والديوان العام بحضور عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية ومديري الإدارات حمل الأعلام الوطنية وترديد الهتافات المعبرة عن حب الوطن وحب الرئيس.