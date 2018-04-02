إعصار يقتل أربعة أشخاص في فيجي

قال أحد مسؤولي إدارة الكوارث في فيجي اليوم الاثنين إن الأمطار الغزيرة التي تسبب فيها إعصار مداري اجتاح البلاد مطلع هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وفقدان شخص يُعتقد أنه غرق.



وتسبب الإعصار خوسيه، وهو عاصفة من الدرجة الأولى صاحبتها أمطار غزيرة، في تدفق فيضانات شديدة. وأُشير إلى أن بلدة با الشمالية الغربية الواقعة بجزيرة فيتي ليفو كبرى الجزر في البلاد هي الأشد تضررا.



وقال أناري ليوينيكيلا مدير المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فيجي إنه جرى انتشال أربع جثث وتستبعد السلطات نجاة الشخص المفقود.



وأضاف أن 1873 شخصا انتقلوا إلى 35 مركز إيواء لن يكون بوسعهم العودة إلى منازلهم حتى اكتمال عمليات رش البعوض.



وحذرت الإدارة الرسمية للأرصاد الجوية في فيجي من احتمال سقوط أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم الاثنين مع تحرك الإعصار المداري خوسيه باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي.



وأغلقت السلطات نحو 74 طريقا.