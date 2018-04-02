حسن شحاتة: «إبراهيم حسن كان ممكن يجيب 4 أهداف في الزمالك».. فيديو

أبدى حسن شحاتة نجم الزمالك السابق، حزنه الشديد على هزيمة فريقه السابق اليوم أمام الدراويش بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصرى الممتاز.



وقال حسن شحاتة عبر برنامج المقصورة المذاع على قناة دى إم سى سبورت،:" عدم تثبيت التشكيل من جانب الجهاز الفنى للقلعة البيضاء هو سبب الهزيمة اليوم".



وتابع :" فريق الزمالك لا يملك قائدا حقيقيا فى وسط الملعب، كما أنه لا يمتلك لاعبا مميزا في مركز صناعة اللعب يستطيع إتاحة الفرص للمهاجمين".



وأضاف:" لو تمكن إبراهيم حسن من تسجيل الفرص التي أتيحت له، لسجل سوبر هاتريك "أربعة أهداف".



كان الزمالك قد خسر بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدورى الممتاز، ليرتفع رصيد الدراويش للنقطة 59 فى المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 54 فى المركز الثالث.