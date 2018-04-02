ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي هاتفيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين.



وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الملك حمد بن عيسى تقدم بخالص التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، معربًا عن تمنياته بكل الخير والتقدم لمصر وشعبها، ومؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التى تربط البلدين والحرص على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك فى مختلف المجالات.



وأعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير لجلالة ملك البحرين، مؤكدًا تميز وقوة العلاقات المصرية البحرينية، وعُمق ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك ومصير واحد، والحرص على مواصلة التعاون والتنسيق مع البحرين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.