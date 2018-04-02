ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي هاتفيا

الإثنين 02/أبريل/2018 - 08:56 م
ملك البحرين يهنأ
ملك البحرين يهنأ الرئيس السيسي
كتب محمد عبد المنعم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الملك حمد بن عيسى تقدم بخالص التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، معربًا عن تمنياته بكل الخير والتقدم لمصر وشعبها، ومؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التى تربط البلدين والحرص على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك فى مختلف المجالات.

وأعرب الرئيس عن خالص الشكر والتقدير لجلالة ملك البحرين، مؤكدًا تميز وقوة العلاقات المصرية البحرينية، وعُمق ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك ومصير واحد، والحرص على مواصلة التعاون والتنسيق مع البحرين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

ترشيحاتنا

رئيس الزمالك يُعنف الجهاز الفني بعد الخسارة أمام الإسماعيلي

حسن شحاتة: الزمالك فقد القائد أمام الإسماعيلى.. فيديو

مرتضى منصور: وزير الرياضة يسعى لشطب عضوية 4500 صحفي من نادي الزمالك

مرتضى منصور: حبس موظفي خزينة الزمالك سبب الهزيمة من الإسماعيلي

6 أسباب غير متوقعة تصيبك بـ"حرقان المعدة"

«المهندسين» تحتفل بالولاية الجديدة للرئيس السيسي بالألعاب النارية.. فيديو

إيهاب عبدالعال: «تسهيل» تعجز عن رفع بصمة 500 ألف معتمر مصري

الإسماعيلي والزمالك .. جماهير الدراويش تهاجم إبراهيم حسن

إيهاب جلال يرفض استقلال أتوبيس الزمالك بعد الخسارة من الإسماعيلي

فاضحا علاقة الدوحة بالإرهاب.. مسئول قطري يصف الدواعش بـ "الثوار"

"التعليم" تستبعد مسئولي ومنظمي "مشهد الذبح" في مدرسة بالدقهلية

الرئيس السيسي يوجه كلمة إلى الأمة بعد قليل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق الشيخ يحيي ثاني فقرات الاحتفال بفوز السيسى فى عابدين.. فيديو وصور

شاهد .. تعليق عمرو أديب الناري على هزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي

شاهد.. احتفالات أمام قصر القبة بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات

المئات يصلون مقر حفل «كلنا معاك» بالتجمع الخامس للاحتفال بفوز الرئيس السيسي.. فيديو وصور

بدء توافد الأسايطة على نصب "عبدالناصر" التذكاري للاحتفال بفوز "السيسي".. صور

فيديو

«كلنا معاك» تؤكد دعم «السيسي» فى احتفالية حاشدة بالتجمع الخامس.. فيديو
أبو العينين: خروج المصريين للاحتفال بفوز الرئيس تفويض «على بياض».. فيديو
أبو العينين مهنئًا الرئيس: عشنا 4 سنوات من الشفافية والنزاهة.. وسنكمل معك بناء المستقبل.. فيديو
«أبو شقة»: «الوفد» ساهم فى دعم «السيسي» لفترة ولاية ثانية.. فيديو
أبو العينين: الشعب المصري انتصر على جماعات الشر والإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟