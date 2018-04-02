أبو العينين: المصريون أبهروا العالم وأكدوا ثقتهم في الرئيس السيسي.. فيديو

قدم رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، التحية والتهنئة للشعب المصري ورجاله من القوات المسلحة البواسل وشرطته وقضاء مصر الشامخ، على خروج العملية الانتخابية بتلك الطريقة المشرفة التي أبهرت العالم، موضحًا أنها "ملحمة حب للوطن والرئيس".



وأضاف "أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه "تلقي العديد من الاتصالات من أصدقائه بالخارج من كافة بلاد العالم يشيدون بالعملية الانتخابية والملحمة التي خرج فيها الشعب المصري تأييدًا لرئيسهم"، موضحًا أن "الجميع أثني على وعي الشعب المصري وأيقن الحقائق التي حاول البعض تزييفها".



وتابع رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي قائلًا: خروج المصريين إلى صناديق الانتخابات حصاد للحب والوفاء والوطنية من الشعب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذا الرجل الوطني الذي قدم حياته من أجل مصر وتاريخها ، موضحًا أن تلك الملحمة خذلت أهل الشر والخونة ممن خططوا لإسقاط الدولة المصرية.