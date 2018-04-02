هاني رمزي: المشاركة في الانتخابات أظهرت للعالم مدى قدرة المصريين.. فيديو

قال الفنان هاني رمزي، إن المشهد الحضاري الذي خرج فيه المصريين أمام لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم والوقوف بجانب الدولة المصرية ليس غريبا على المصريين خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الدولة المصرية.



وأضاف رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج «الحياة اليوم»، أن المشاركة الكبيرة من المصريين في تلك الانتخابات أظهرت للعالم أجمع مدى قدرة المصريين، ومدى وقوفهم بجانب دولتهم ودعمهم لها، في ظل وجود قيادة حكيمة ورشيدة للدولة المصرية، مشيدا بالمشاركة الواسعة من الفنانين في تلك الانتخابات وحث المصريين على المشاركة.



وأشار إلى دور الفن الكبير في توجيه المواطنين وتوصيل رسائل ايجابية للمشاركة في تلك الإنتخابات، والدور الكبير على المواطن من خلال مشاركته في تلك الانتخابات.

