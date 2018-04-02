استغاثة أمل رزق تثير الجدل.. الفنانة عبر فيسبوك: "الحقونى بموت".. نقابة الممثلين تنقلها إلى مستشفى الشرطة.. ووزارة الصحة تتابع الحالة مع زوجها

أمل رزق فى فيديو على فيسبوك: حالتى متدهورة

مستشفى الشرطة يحجزها فى العناية المركزة

الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: نتواصل مع زوجها

أثارت الفنانة أمل رزق جدلا واسعا صباح اليوم عندما نشرت فيديو لها تستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دخولها أحد المستشفيات حتى تتلقى العلاج بعد أن تعرضت لأزمة صحية مفاجئة ولاقت رفضا كاملا من قبل بعض المستشفيات وهو ما دفعها لنشر الفيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.وأوضحت عبر الفيديو، أنها تشعر بآلام شديدة وأنها لم تجد أي مستشفى يستقبلها في القاهرة، حيث عبرت عن غضبها الشديد من حالة الإهمال التي تسيطر على أكثر من مستشفى ذهبت لها برفقة زوجها.وظهرت أمل رزق من خلال الفيديو في حالة متدهورة وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعة التدخل لإنقاذها، موضحة أن حالتها متدهورة وأنها في حاجة إلى غرفة بالرعاية المركزة.وبعد أن نشرت أمل رزق الفيديو قامت نقابة المهن التمثيلية بإجراء عدد من الاتصالات من أجل حل أزمة أمل وهو ما تحقق بالفعل حيث نقلت إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج هناك حيث ترقد حاليا داخل العناية المركزة.لم تكتف نقابة الممثلين بالاهتمام بحالة أمل رزق بل اهتمت أيضا وزارة الصحة بالأزمة وتواصلت معها، حيث أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه تواصل مع الفنانة أمل رزق وزوجها العقيد وائل الشريطي وذلك عقب نشر الفنانة فيديو تناشد فيه وزير الصحة توفير مكان للعلاج فيه.وأضاف مجاهد ـ في تصريح اليوم بهذا الشأن ـ أن وزير الصحة فور علمه أمر بتوفير سرير رعاية في مستشفى الشيخ زايد التخصصي.وأكد أن زوج الفنانة أفاد بتواجدها في مستشفى الشرطة وأنه يتابع مع الاستشاريين حالتها الطبية وإذا رغبت في الانتقال إلى مستشفى الشيخ زايد سيتم نقلها، لافتا إلى أن الأمر متوقف الآن على موافقتهم على النقل من عدمه إلى الشيخ زايد التخصصي.وكانت أمل رزق قد شاركت فى الانتخابات الرئاسية حيث أدلت بصوتها فى لجنة رقم 60 بمدرسة عباس العقاد الثانوية ونشرت فيديو على مواقع السوشيال ميديا الخاصة بها تطالب فيه الشعب المصرى بالنزول إلى مقر لجان الانتخابات.وتستعد الفنانة أمل رزق لعرض مسلسلها "للحب فرصة أخيرة"، الذى سيعرض بدءا من يوم الجمعة المقبل على قناة on والتى تقوم فيه أمل رزق بدور أمينة. المسلسل بطولة داليا البحيرى أمل رزق فراس سعيد ومن إخراج منال الصيفى.